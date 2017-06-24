Португалия сыграет свой полуфинал в Казани, Мексика - в Сочи

Сборная Португалии, занявшая первое место в группе А, проведет свой полуфинальный матч Кубка Конфедераций-2017 в Казани. Встреча состоится в среду, 28 июня. Сборная Мексики, ставшая второй в группе А, сыграет свой полуфинал в Сочи в четверг, 29 июня.

Соперники сборной Португалии и Мексики по полуфиналу определятся в воскресенье, 25 июня, в матчах группы B Германия - Камерун, Чили - Австралия.