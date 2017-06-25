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Габулов: «До последнего верили, что отыграемся в матче с Мексикой»

Матч: МексикаМексика2 : 1РоссияРоссия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Габулов Владимир
Сегодня, 08:41 | Источник: Твиттер сборной России | Редакция: Роман Мельник

Запасной вратарь сборной России Владимир Габулов после поражения от мексиканцев и вылета из Кубка Конфедераций поблагодарил болельщиков за поддержку:

«До последнего верили, что отыграемся. Старались, делали что могли, но, к сожалению, результата не добились.

Болельщикам спасибо!»

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