Габулов: «До последнего верили, что отыграемся в матче с Мексикой»

Запасной вратарь сборной России Владимир Габулов после поражения от мексиканцев и вылета из Кубка Конфедераций поблагодарил болельщиков за поддержку:

«До последнего верили, что отыграемся. Старались, делали что могли, но, к сожалению, результата не добились.

Болельщикам спасибо!»