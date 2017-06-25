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Соглашение «Арсенала» с Божовичем заключено со системе «1+1»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Арсенал Т, Божович Миодраг
Сегодня, 08:14 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Тульский «Арсенал» объявил о назначении Миодрага Божовича новым главным тренером 18 июня, но свою подпись под соглашением наставник оставил только сейчас. Генеральный директор «канониров» Дмитрий Балашов подробнее рассказал о контракте:

«Сегодня официально состоялось подписание контракта между нашим клубом и новым главным тренером Миодрагом Божовичем, соглашение заключено со системе »1+1«. Миодраг работает с командой начиная с 15 июня, сбор, который мы провели в Туле, был проведен согласно его плану.

При подписании контракта был ряд нюансов, начиная с постановки задач перед командой и заканчивая кадровыми вопросами комплектования команды. На это потребовалось время.

В это межсезонье команду пополнят четыре-пять новых игроков. Работа в этом направлении активно ведется, постараемся уже в ближайшее время порадовать вас фамилиями новичков».

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