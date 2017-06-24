Манчини: «Кришито идеально подходит на роль капитана „Зенита“»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини считает, что защитник «сине-бело-голубых» Доменико Кришито отлично подходит на роль капитана команды:

«Чем обусловлено решение передать капитанскую повязку Кришито? Оно обусловлено тем, что Доменико Кришито - тот игрок, после Анюкова, который провел наибольшее количество матчей за „Зенит“. Он знает эту команду, он опытный игрок, который идеально подходит на роль капитана команды».

Напомним, что сегодня «Зенит» уступил «Лудогорцу» в контрольной встрече.