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Кудряшов: «Может быть, завтра узнаю, где продолжу карьеру»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Ростов, Кудряшов Федор
Сегодня, 00:32 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник сборной России Федор Кудряшов, который после вылета национальной команды из Кубка Конфедераций вернется в расположение «Ростова», не знает, останется ли он в клубе с берегов Дона или переберется в другую команду:

«Вообще, чувствую, что опустошен. Даже не думал о том, с какими чувствами приеду в клуб. Не знаю, где продолжу карьеру. Может быть, завтра узнаю, когда вернусь в клуб и на тренировочные сборы.

В целом Кубок Конфедераций - турнир, полезный для сборной. Сыграли три товарищеских матча. А здесь у любой команды другой настрой. Притом на матчи собираются полные трибуны».

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