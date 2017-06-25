30
Кудряшов: «Может быть, завтра узнаю, где продолжу карьеру»
Сегодня, 00:32 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник сборной России Федор Кудряшов, который после вылета национальной команды из Кубка Конфедераций вернется в расположение «Ростова», не знает, останется ли он в клубе с берегов Дона или переберется в другую команду:
«Вообще, чувствую, что опустошен. Даже не думал о том, с какими чувствами приеду в клуб. Не знаю, где продолжу карьеру. Может быть, завтра узнаю, когда вернусь в клуб и на тренировочные сборы.
В целом Кубок Конфедераций - турнир, полезный для сборной. Сыграли три товарищеских матча. А здесь у любой команды другой настрой. Притом на матчи собираются полные трибуны».
Другие материалы по теме:
Вчера
23:20 Жирков: «Я подвёл команду» 41
60
Или войдите через
А почему нам нельзя ?