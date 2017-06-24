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Жирков: «Я подвёл команду»
Вчера, 23:20 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Защитник сборной России Юрий Жирков, оставивший команду в меньшинстве после своего удаления в матче с Мексикой, прокомментировал исход поединка, поражение в котором оставило россиян за бортом Кубка Конфедераций:
«Хорошая была игра, имели моменты и забить, и сравнять счет даже после моего удаления. Может, немного не повезло, но старались играть в свой футбол. Может, сказалось в конце и удаление мое, то что, подвел команду».
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Акинфеевй хорош в целом но может вот так ошибиться и все гол сразу
и по твоей логике Ирвинг без Игоря не забил бы ))
наши(мясные) в створ попадают, если ты этого не видишь иди к окулисту...
ГЫГЫ
Ну а Самедов без Ерохина не забил бы.
В целом отпахал будь здоров. Юра молодец.... Глупо,думаю, его обвинять если исход матча еще до его удаления был ясен(по крайней мере мне).
А ты тут Жиркова учишь .
Удаление? Для такого профи - жуткая ошибка, но, то что надо было сделать в первую очередь после игры, так это извинится перед всеми, публично.. Иллюзий по результату не было ещё до игры - как можно выиграть 17 в мировом рейтинге Мексику не сильнейшим составом пару месяцев собранную и не сыгранную сборную, находящуюся на 60 каком-то месте?