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Жирков: «Я подвёл команду»

Матч: МексикаМексика2 : 1РоссияРоссия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Жирков Юрий
Вчера, 23:20 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Защитник сборной России Юрий Жирков, оставивший команду в меньшинстве после своего удаления в матче с Мексикой, прокомментировал исход поединка, поражение в котором оставило россиян за бортом Кубка Конфедераций: 

«Хорошая была игра, имели моменты и забить, и сравнять счет даже после моего удаления. Может, немного не повезло, но старались играть в свой футбол. Может, сказалось в конце и удаление мое, то что, подвел команду».

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