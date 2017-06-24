Жирков: «Я подвёл команду»

Защитник сборной России Юрий Жирков, оставивший команду в меньшинстве после своего удаления в матче с Мексикой, прокомментировал исход поединка, поражение в котором оставило россиян за бортом Кубка Конфедераций:

«Хорошая была игра, имели моменты и забить, и сравнять счет даже после моего удаления. Может, немного не повезло, но старались играть в свой футбол. Может, сказалось в конце и удаление мое, то что, подвел команду».