Канчельскис: «Кто такой Бердыев и кто Черчесов? Очнитесь! Бердыева надо уговаривать»
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис уверен, что под руководством Станислава Черчесова сборная России не сможет рассчитывать на удачное выступление на домашнем чемпионате мира:
«То, что Кудряшов, Ерохин и Бухаров в сборной и „Ростове“ – разные игроки, это вопрос к тренеру? Конечно. Есть другой стиль, другая мотивация, другой тренер. Кто такой Бердыев и кто Черчесов? Разные личности. Эти ребята в „Ростове“ играют по-другому, у них другой стиль. Конечно, есть отличия.
Я с момента назначения говорил, что чем быстрее мы решим вопрос с главным тренером, тем лучше. Никакого прогресса я не вижу. Вратарь ничего не сделал, он должен тренировать вратарей. Очнитесь, ребята, проснитесь! Если ничего не будем решать, результат налицо. Я категорически против этой кандидатуры. Если поменяем, малейший шанс у нас появится. Опять будем говорить нужно время, нужно то. У Бердыева времени не было: команда, которая боролась за выживание, стала бороться за медали.
Бердыева надо уговаривать, пока есть малейший шанс. Даже соглашаться на то, чтобы он совмещал. Чемпионат мира на носу, просыпаться нужно, зима уже закончилась!»
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Бердыеву вменяли, что команда под его предводительством автобусы строит. Бикеич попробовал изменить стиль в Рубине, но не вышло.
Зато в Ростове в короткий срок он сделал и обороняющуюся и атакующую команду.
Пожалуй у него есть вернейший шанс сделать из сборной Сборную.
Бердыеву вменяли, что команда под его предводительством автобусы строит. Бикеич попробовал изменить стиль в Рубине, но не вышло.
Зато в Ростове в короткий срок он сделал и обороняющуюся и атакующую команду.
Пожалуй у него есть вернейший шанс сделать из сборной Сборную.
Мутко уже подписал бумаги у Путина.
Черчесов - навсегда !
Пока Путин в Кремле ....
Как сам Мутко говорит не пофтавимм))
Девиз россиян: ЧМ-18 близко
Черчес из всей тренерской браги работает более менее понятно. Взял лучших на данный момент из всех живых. То что случилось должно быть на совести игроков и Мутко ☝️
Бердыев - не панацея.
ИМХО, даже если будут уговаривать, КББ откажется.
Канчельскис какой-то стрёмный.
Нервничает. Пищит как баба.
Дайте ему путёвку в санаторий. Пусть отдохнёт.
Бердыеву вменяли, что команда под его предводительством автобусы строит. Бикеич попробовал изменить стиль в Рубине, но не вышло.
Зато в Ростове в короткий срок он сделал и обороняющуюся и атакующую команду.
Пожалуй у него есть вернейший шанс сделать из сборной Сборную.