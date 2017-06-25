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Канчельскис: «Кто такой Бердыев и кто Черчесов? Очнитесь! Бердыева надо уговаривать»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Россия: мнение, Россия, Канчельскис Андрей , Черчесов Станислав , Бердыев Курбан
Сегодня, 01:08 | Источник: rusfootball.info | Редакция: Антон Белюсь

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис уверен, что под руководством Станислава Черчесова сборная России не сможет рассчитывать на удачное выступление на домашнем чемпионате мира:

«То, что Кудряшов, Ерохин и Бухаров в сборной и „Ростове“ – разные игроки, это вопрос к тренеру? Конечно. Есть другой стиль, другая мотивация, другой тренер. Кто такой Бердыев и кто Черчесов? Разные личности. Эти ребята в „Ростове“ играют по-другому, у них другой стиль. Конечно, есть отличия. 

Я с момента назначения говорил, что чем быстрее мы решим вопрос с главным тренером, тем лучше. Никакого прогресса я не вижу. Вратарь ничего не сделал, он должен тренировать вратарей. Очнитесь, ребята, проснитесь! Если ничего не будем решать, результат налицо. Я категорически против этой кандидатуры. Если поменяем, малейший шанс у нас появится. Опять будем говорить нужно время, нужно то. У Бердыева времени не было: команда, которая боролась за выживание, стала бороться за медали.

Бердыева надо уговаривать, пока есть малейший шанс. Даже соглашаться на то, чтобы он совмещал. Чемпионат мира на носу, просыпаться нужно, зима уже закончилась!»

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