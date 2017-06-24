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Черчесов: «Надеемся, Акинфеев всё так же будет в сборной доставлять нам удовольствие»

Матч: МексикаМексика2 : 1РоссияРоссия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Черчесов Станислав , Акинфеев Игорь
Сегодня, 21:55 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов встал на защиту голкипера национальной команды Игоря Акинфеева, чья ошибка привела к победному голу мексиканцев в матче Кубка Конфедераций:

«Ни на видеоповторе, ни в игре не видел момента.

Просчеты бывают у каждого игрока, от этого никуда не деться. Жизнь продолжается. Надеемся, Акинфеев все так же будет в национальной команде и будет доставлять нам удовольствие».

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