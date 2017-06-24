30
Черчесов: «Надеемся, Акинфеев всё так же будет в сборной доставлять нам удовольствие»
Сегодня, 21:55 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов встал на защиту голкипера национальной команды Игоря Акинфеева, чья ошибка привела к победному голу мексиканцев в матче Кубка Конфедераций:
«Ни на видеоповторе, ни в игре не видел момента.
Просчеты бывают у каждого игрока, от этого никуда не деться. Жизнь продолжается. Надеемся, Акинфеев все так же будет в национальной команде и будет доставлять нам удовольствие».
Другие материалы по теме:
60
Или войдите через
И да, ни один футболист не застрахован от ошибок. Но вылетаем который раз из-за Акинфеева. И боюсь что увидеть в этом закономерность - задачка не под силу интеллекту Черчесова. Он в интервью то двух слов связать не может, а на третьем начинает быковать на журналиста. Это никакой не темперамент, это клиника.
Сколько ещё турниров надо провафлить этому рекордсмену?
Такое "удовольствие" пусть доставляет своим армейским болельщикам!!! На радость другим!!!