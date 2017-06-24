Черчесов: «Надеемся, Акинфеев всё так же будет в сборной доставлять нам удовольствие»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов встал на защиту голкипера национальной команды Игоря Акинфеева, чья ошибка привела к победному голу мексиканцев в матче Кубка Конфедераций:

«Ни на видеоповторе, ни в игре не видел момента.

Просчеты бывают у каждого игрока, от этого никуда не деться. Жизнь продолжается. Надеемся, Акинфеев все так же будет в национальной команде и будет доставлять нам удовольствие».