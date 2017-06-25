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Глава комитета РФС по этике: «Слова Лебедева о Жиркове недопустимы»
Сегодня, 11:41 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник
Глава комитета РФС по этике Семен Андреев считает недопустимыми слова члена исполкома РФС Игоря Лебедева, который призывал футболистов сборной России после матча с Мексикой «дать в морду» Юрию Жиркову:
«Очень странно слышать такие заявления. Тем более, Юрий был один из лучших игроков матча. Любое нарушение этики должно быть рассмотрено, а грубое – наказано. Такие слова недопустимы».
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