Глава комитета РФС по этике: «Слова Лебедева о Жиркове недопустимы»

Глава комитета РФС по этике Семен Андреев считает недопустимыми слова члена исполкома РФС Игоря Лебедева, который призывал футболистов сборной России после матча с Мексикой «дать в морду» Юрию Жиркову:

«Очень странно слышать такие заявления. Тем более, Юрий был один из лучших игроков матча. Любое нарушение этики должно быть рассмотрено, а грубое – наказано. Такие слова недопустимы».