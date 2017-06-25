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Промес: «Для меня Месси — лучший игрок в истории»
Сегодня, 08:49 | Источник: твиттер Квинси Промеса | Редакция: Роман Мельник
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес присоединился к поздравлениям Лионеля Месси, которому вчера исполнилось 30 лет:
«Могу говорить только о том, что я видел собственными глазами. Тяжело судить о футболистах, чью игру я не застал. Когда я наблюдаю за игрой Месси, создается впечатление, что он с другой планеты. Для меня он лучший игрок в истории».
Happy birthday #Messi 👑 pic.twitter.com/spbdFQ4BMY
— Quincy Promes (@QPromes) 24 июня 2017 г.
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Пора тоже перебираться на ту планету о которой он говорит......
А то так и будет всем открытки посылать...с юбилеями.....
Глоры раяля только не могут понять почему рональда никто не признает лучшим)) ахах