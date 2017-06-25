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Промес: «Для меня Месси — лучший игрок в истории»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Промес Квинси, Месси Лионель
Сегодня, 08:49 | Источник: твиттер Квинси Промеса | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес присоединился к поздравлениям Лионеля Месси, которому вчера исполнилось 30 лет:

«Могу говорить только о том, что я видел собственными глазами. Тяжело судить о футболистах, чью игру я не застал. Когда я наблюдаю за игрой Месси, создается впечатление, что он с другой планеты. Для меня он лучший игрок в истории».

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