Промес: «Для меня Месси — лучший игрок в истории»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес присоединился к поздравлениям Лионеля Месси, которому вчера исполнилось 30 лет:

«Могу говорить только о том, что я видел собственными глазами. Тяжело судить о футболистах, чью игру я не застал. Когда я наблюдаю за игрой Месси, создается впечатление, что он с другой планеты. Для меня он лучший игрок в истории».