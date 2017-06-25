Кавазашвили: «Ошибки Акинфеева второй матч перечёркивают всю игру сборной России»

Дважды признававшийся лучшим в СССР вратарь Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями от матча сборных России и Мексики:

«Я как вратарь и профессионал всегда избегаю оценок Акинфеева, но я уже вторую игру смотрю за ним и вижу, что он начал систематически нарушать главную задачу вратаря – играть на выходах. С Португалией он пошёл, остановился – и Роналду ему забросил. Сейчас то же самое – он стоит и смотрит, как ему мяч закидывают, хоть гол и был случайный. Ошибки нашего уважаемого Игоря Акинфеева второй матч перечёркивают всю игру сборной России.

Раз Черчесов стал создавать новую команду, он в резерве оставил защитников ЦСКА, Акинфеева, других футболистов, на которых можно было бы рассчитывать, Дзагоева… Зачем же мы мучаем Акинфеева, всё время вызывая его в сборную. У нас есть молодые вратари, которые играют прекрасно. Вот пускай подумают руководители сборной, что чем больше мы загружаем вратаря, тем больше мы ему делаем психологический надлом.

Фамилии вратарей, которые прекрасно играют? Не буду говорить. Есть вратари, которые находятся в сборной, но есть и другие. Не хочу никого оскорблять и хвалить, пускай думает Станислав. Но я бы в сборную взял бы других вратарей. В „Ростове“ Медведев играет прекрасно, сколько игр не пропускает… Но всё, не буду больше называть, а то неправильно поймут».