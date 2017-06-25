Кавазашвили: «Ошибки Акинфеева второй матч перечёркивают всю игру сборной России»
Дважды признававшийся лучшим в СССР вратарь Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями от матча сборных России и Мексики:
«Я как вратарь и профессионал всегда избегаю оценок Акинфеева, но я уже вторую игру смотрю за ним и вижу, что он начал систематически нарушать главную задачу вратаря – играть на выходах. С Португалией он пошёл, остановился – и Роналду ему забросил. Сейчас то же самое – он стоит и смотрит, как ему мяч закидывают, хоть гол и был случайный. Ошибки нашего уважаемого Игоря Акинфеева второй матч перечёркивают всю игру сборной России.
Раз Черчесов стал создавать новую команду, он в резерве оставил защитников ЦСКА, Акинфеева, других футболистов, на которых можно было бы рассчитывать, Дзагоева… Зачем же мы мучаем Акинфеева, всё время вызывая его в сборную. У нас есть молодые вратари, которые играют прекрасно. Вот пускай подумают руководители сборной, что чем больше мы загружаем вратаря, тем больше мы ему делаем психологический надлом.
Фамилии вратарей, которые прекрасно играют? Не буду говорить. Есть вратари, которые находятся в сборной, но есть и другие. Не хочу никого оскорблять и хвалить, пускай думает Станислав. Но я бы в сборную взял бы других вратарей. В „Ростове“ Медведев играет прекрасно, сколько игр не пропускает… Но всё, не буду больше называть, а то неправильно поймут».
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Он на каждом большом турнире косячит
Он рекордсмен ЛЧ бесмертнй
Он на каждом большом турнире косячит
Он рекордсмен ЛЧ бесмертнй
Вратарь половина команды,но игорек позорится ему пора уходить.
Вратарь половина команды,но игорек позорится ему пора уходить.
Как вообще после такого сезона тройку вратарей можно было собрать в виде "Акинфеев-Габулов-Гильерме"?! Специально чтобы кроме Акинфеевя в ворота ставить некого было?
Так вот за текстами своим последи сначала и обратись
по нормальному,.а то я твой флуд как то не воспринимаю.
У меня в жизни все нормально,чего и тебе желаю.....
А давайте, за косяк Игоря хоть раз в жизни спросим с самого Игоря, а не с нападающих или тренеров? Мож не будем стрелки метать?
Только я за своего товарища горой
Имей это ввиду
И хамить в его адрес не позволю
но это дело тренеров и руководства.
Худой по причине.что только и ждешь
момента,поплясать на костях Акинфеева
всеми доступными способами в виде
шаржей,сарказма.колкостей и гадостей.
Нашел свою нишу,как говорится. Болельщиком
сборной я тебя точно не считаю,тебе сборная совсем не важна,,
ибо у тебя вся проблема сборной заключена в одном человеке.
https://www.youtube.com/watch?v=JIj5D1kqtOk
как-нибудь решу,я вроде не вмешивался в твои тексты.
которые десятилетиями поливают его отовсюду.где только можно.
ты можешь представить,чтобы Рината поливали из всех щелей
помоями и грязью на протяжении десятилетия ? Я лично не могу,
он попал в удачное время,в доброе время болельщиков,когда команду
воспринимали,как единое целое,а не вешали всех собак на одного вратаря.
У Игоря,кстати,вратарская школа Дасаева. Оба в рамке короли,и у обоих
один похожий момент : вышли вперед,идите до конца,или не выходите,
а и тот и другой выходили,а потом пятились,и получали за шиворот...
И при этом считались киперами №1 в сборной....И скажи,что это было не так...
Он в отличии от многих, как раз таки здравые и трезвые вещи пишет
Трудно было смотреть на парней на послематчевом интервью. Глаза Самедова чуть не налились слезами, стоял ком в горле, Смолов ещё на поле заплакал.. Так что не всё безнадёжно. Слёзы говорят, что в них есть человеческое и они очень переживают за происшедшее. Игорю вообще сейчас так хреново. Так что поддержать бы ребят, и с каждого проигрыша выводы делаться будут. Без таких поражений не приходят победы.