Ганчаренко — о матче ЦСКА со «Штурмом»: «Получили пищу для размышлений»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Ганчаренко дал свою оценку проигранному австрийскому «Штурму» товарищескому матчу (1:2):

«Любая игра — это пища для размышлений, мы её получили достаточно. Конечно, за месяц после официального матча многие качества потерялись, но мы для того и тренируемся, чтобы их вернуть. На данный момент оценивать игру сложно. Мы выполнили большой объём работы. Возможно, по такой жаре многовато было играть по 90 минут, но пища для размышлений у нас есть. Сейчас главная задача — улучшать качество игры и поднимать молодёжь.

Доволен ли физическими кондициями? Это сложно оценивать. Нам надо сыграть две игры, чтобы все получили игровую практику, поэтому сегодня кого-то, возможно, излишне долго держали на поле».