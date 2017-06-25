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Гильерме: «Грустно, конечно, но жизнь продолжается. Надо поднять голову»

Матч: МексикаМексика2 : 1РоссияРоссия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Гильерме
Сегодня, 13:27 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Голкипер сборной России Гильерме огорчен вылетом из Кубка Конфедераций, но отмечает, что надо жить дальше с поднятой головой:

«Грустно, конечно, но я считаю, что мы играли неплохо, особенно в первом тайме и во втором до удаления. Но жизнь продолжается, нужно поднять голову».

Вратарь считает, что титул победителя Кубка Конфедераций завоюет либо сборная Чили, либо национальная команда Португалии.

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