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Мутко — Лебедеву: «„Дать в морду“ Жиркову? Приди и дай»
Сегодня, 15:21 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник
Президент РФС Виталий Мутко не остался в стороне и также прокомментировал слова члена исполкома РФС Игоря Лебедева о хавбеке сборной России Юрии Жиркове:
«Лебедев - политик, и, к сожалению, забывает, что он является и членом исполкома РФС. Мне кажется, что надо определиться - либо одно, либо другое. Жирков провел блестящий турнир, был одним из лучших игроков. И я, и миллионы болельщиков надеемся, что он будет выступать на чемпионате мира.
Я не исключаю, что мы дадим этому делу ход, а для начала нужно изучить все его обстоятельства. Юрий Жирков - игрок мирового уровня, а что касается Лебедева, то вести себя надо как мужчина. Дать в морду? Приди и дай, посмотрим, что из этого выйдет».
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Член исполкома : "Надо Жиркову в морду дать"
Президент РФС "Иди ,дай"
Каких результатов вы ждёте от игроков ,когда футбольным Союзом такие типы руководят......
Член исполкома : "Надо Жиркову в морду дать"
Президент РФС "Иди ,дай"
Каких результатов вы ждёте от игроков ,когда футбольным Союзом такие типы руководят......
Член исполкома : "Надо Жиркову в морду дать"
Президент РФС "Иди ,дай"
Каких результатов вы ждёте от игроков ,когда футбольным Союзом такие типы руководят......
Тридоразы....
"Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев заявил, что его слова в адрес Юрия Жиркова про «дать в морду» были сказаны на эмоциях".