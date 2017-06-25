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Мутко — Лебедеву: «„Дать в морду“ Жиркову? Приди и дай»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Мутко Виталий , Жирков Юрий
Сегодня, 15:21 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Президент РФС Виталий Мутко не остался в стороне и также прокомментировал слова члена исполкома РФС Игоря Лебедева о хавбеке сборной России Юрии Жиркове:

«Лебедев - политик, и, к сожалению, забывает, что он является и членом исполкома РФС. Мне кажется, что надо определиться - либо одно, либо другое. Жирков провел блестящий турнир, был одним из лучших игроков. И я, и миллионы болельщиков надеемся, что он будет выступать на чемпионате мира.

Я не исключаю, что мы дадим этому делу ход, а для начала нужно изучить все его обстоятельства. Юрий Жирков - игрок мирового уровня, а что касается Лебедева, то вести себя надо как мужчина. Дать в морду? Приди и дай, посмотрим, что из этого выйдет».

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