Мутко — Лебедеву: «„Дать в морду“ Жиркову? Приди и дай»

Президент РФС Виталий Мутко не остался в стороне и также прокомментировал слова члена исполкома РФС Игоря Лебедева о хавбеке сборной России Юрии Жиркове:

«Лебедев - политик, и, к сожалению, забывает, что он является и членом исполкома РФС. Мне кажется, что надо определиться - либо одно, либо другое. Жирков провел блестящий турнир, был одним из лучших игроков. И я, и миллионы болельщиков надеемся, что он будет выступать на чемпионате мира.

Я не исключаю, что мы дадим этому делу ход, а для начала нужно изучить все его обстоятельства. Юрий Жирков - игрок мирового уровня, а что касается Лебедева, то вести себя надо как мужчина. Дать в морду? Приди и дай, посмотрим, что из этого выйдет».