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Валуев — о словах Лебедева: «Если что-то произнес, то нужно отвечать за сказанное»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Жирков Юрий
Сегодня, 14:54 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник

Знаменитый российский боксер и депутат Государственной думы Николай Валуев дал свою оценку словам члена исполкома РФС Игоря Лебедева, который посоветовал футболистам «дать в морду» полузащитнику сборной России Юрию Жиркову:

«В адрес футболистов многое можно сказать. Но публичные люди всегда должны следить за своими словами, за своим языком, это правило. А если что-то произнес, то нужно отвечать за сказанное. Что касается самой игры с мексиканцами, то я ее не смотрел».

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