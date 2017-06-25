Валуев — о словах Лебедева: «Если что-то произнес, то нужно отвечать за сказанное»

Знаменитый российский боксер и депутат Государственной думы Николай Валуев дал свою оценку словам члена исполкома РФС Игоря Лебедева, который посоветовал футболистам «дать в морду» полузащитнику сборной России Юрию Жиркову:

«В адрес футболистов многое можно сказать. Но публичные люди всегда должны следить за своими словами, за своим языком, это правило. А если что-то произнес, то нужно отвечать за сказанное. Что касается самой игры с мексиканцами, то я ее не смотрел».