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Валуев — о словах Лебедева: «Если что-то произнес, то нужно отвечать за сказанное»
Сегодня, 14:54 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник
Знаменитый российский боксер и депутат Государственной думы Николай Валуев дал свою оценку словам члена исполкома РФС Игоря Лебедева, который посоветовал футболистам «дать в морду» полузащитнику сборной России Юрию Жиркову:
«В адрес футболистов многое можно сказать. Но публичные люди всегда должны следить за своими словами, за своим языком, это правило. А если что-то произнес, то нужно отвечать за сказанное. Что касается самой игры с мексиканцами, то я ее не смотрел».
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А вот слова Валуева:
- Я встретился с мэром Питера Валентиной Матвиенко. Она мне на ухо прошептала: «Коля, только в политику не иди». Но я и не собираюсь. Чтобы мое лицо кто-то использовал в корыстных целях? Больно надо! Я лучше боксом буду заниматься
За слова отвечать нужно, говоришь, Коля?
Вы с Лебедевым два сапога пара и из одной Госд"ры
Понимаю тут местечковые разборки или во дворе, но не это же на всю страну.
ps а в Думе разобрать его надо....