Самедов: «У сборной России на Кубке Конфедераций были позитивные моменты»
Полузащитник Александр Самедов, отметившийся единственным голом сборной России в матче с Мексикой на Кубке Конфедераций, считает, что полученный командой опыт еще принесет свою пользу:
«Конечно, эти три матча были не зря. Это большой турнир, домашний. Хочется сказать огромное спасибо болельщикам за потрясающую поддержку, за такую атмосферу, которую они создали. Из положительного можно отметить содержание игры – особенно в третьем матче. Что-то не получилось, конечно, но были позитивные моменты, которые помогут сборной России двигаться в правильном направлении. Кроме гола мы создали еще пять-шесть хороших моментов. Жалко, что получилось забить лишь один.
О Чемпионате мира пока не думаю, потому что только что для нас закончился крупный турнир. Есть разочарование, но надо двигаться вперед. Сборную России ждет важный год. Надо сделать правильные выводы и двигаться в нужном направлении».
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Думаю, как сыграл бы Бердыев в такой ситуации. Начало хорошее, забили быстрый гол и казалось бы россияне должны были диктовать свои условия. Так вот. Бердыев-это охотник, с инстинктом удава. Он этих мексиканцев проглотил бы медленно, сыграв сзади надёжно и резкими, быстрыми контратаками сделал бы результат... Только вот Бы мешает.
Ни одной победы над средним соперником мы при нём не одержали. НИ ОДНОЙ!
Кто у нас стабильнее Акинфеева? У кого ниже % пропущеных мячей в последнем чемпе России?
У нас в норме среднее количество пропущенных.
1 мяч, пропущенный в результате ляпа кипера равен 1 гениальному неберущемуся пропущеному мячу.
В первую очередь не хватает забитых. Сужу по соответствующим показателям Мексики и Португалии.
По-моему, невооружённым глазом видны улучшения в игре команды. Едва ли можно было сделать больше за отведённый срок и с такими кадрами.
Я, в общем-то, защищал Акинфеева, но, вижу, что он этого больше не заслуживает. В смысле не только от меня))) а от болельщиков в целом. Есть вратари у нас и посильнее, главное -стабильнее. Один ляп 10 сейвов стоит.
Как Россия с Мексикой играла - понравилось, очень интересный матч. Самедов, Жирков и Головин порадовали - талантливые и стараются. Жирков всё же переборщил, ну это такое дело, бывает. Головин пока что оправдывает статус главного молодого таланта, не стушевался перед сильными соперниками.
Много проблем, много работы, но, повторюсь, Черчесов показал реальные улучшения в игре и предчувствия на будущее положительные.
Проиграли 2 из 2х матчей с нормальными соперниками.
0 ударов в створ португалам... это внятная игра?
C Черчесом будет худшая за последние 10 лет сборная. Ибо Черчесов самый слабый за 10 лет тренер сборной.
Зеландию обыграли бы во все времена, и 5, и 10, и 20 лет назад.