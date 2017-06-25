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Самедов: «У сборной России на Кубке Конфедераций были позитивные моменты»

Матч: МексикаМексика2 : 1РоссияРоссия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Самедов Александр
Сегодня, 15:27 | Источник: FIFA.com | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник Александр Самедов, отметившийся единственным голом сборной России в матче с Мексикой на Кубке Конфедераций, считает, что полученный командой опыт еще принесет свою пользу:

«Конечно, эти три матча были не зря. Это большой турнир, домашний. Хочется сказать огромное спасибо болельщикам за потрясающую поддержку, за такую атмосферу, которую они создали. Из положительного можно отметить содержание игры – особенно в третьем матче. Что-то не получилось, конечно, но были позитивные моменты, которые помогут сборной России двигаться в правильном направлении. Кроме гола мы создали еще пять-шесть хороших моментов. Жалко, что получилось забить лишь один.

О Чемпионате мира пока не думаю, потому что только что для нас закончился крупный турнир. Есть разочарование, но надо двигаться вперед. Сборную России ждет важный год. Надо сделать правильные выводы и двигаться в нужном направлении».

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