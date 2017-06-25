Рейтинг@Mail.ru

Мутко: «У сборной России больше нет того безразличия, что было раньше»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Мутко Виталий
Сегодня, 13:51 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Президент РФС Виталий Мутко после вылета сборной России из Кубка Конфедераций отметил, что у команды все равно наметились положительные тенденции:

«Ребята расстроились, потому что было огромное желание порадовать болельщиков. Здорово, что не было никакого безразличия, которое было присуще раньше. Ребята отдавались полностью, даже прослезились.

Я бы хотел похвалить всю команду, а не только молодых игроков. Но если уж говорить о них, то Георгий Джикия и Александр Головин выдали потрясающий турнир. Мы уже и не представляем, что они могут не являться игроками сборной. Головин вчера так вообще был одним из лучших на поле в обеих командах - он брал много на себя, комбинировал, смотрелся игроком серьезного европейского уровня; есть от чего отталкиваться.

Результата, на который надеялись, о котором мечтали, мы, конечно, не получили. Но в целом команда выглядела достойно, играла здорово, у нее есть серьезный прогресс, она движется в правильном направлении, особенно учитывая, что команда была обновленной и в таком составе существует всего лишь месяц. Мы давно не видели такую сборную».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:37
ответ пользователю Rechter (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:32
ответ пользователю shur (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:28
ответ пользователю Rechter (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:24
ответ пользователю Сп62 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:15
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:58
, чтобы видеть комментарии
  8
Сегодня 15:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:51, редактировал Сегодня 15:52
, чтобы видеть комментарии
  10
Сегодня 15:50
, чтобы видеть комментарии
  2
kts
Сегодня 15:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:41
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:29, редактировал Сегодня 15:30
ответ пользователю NAZAR 007 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 15:27
Показать
Немного троллинга
  1
311
Сегодня 15:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:21
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 15:21
ответ пользователю Сп62 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:19
ответ пользователю NAZAR 007 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:19
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
16:41 Газзаев: «Слова Лебедева? Дилетанты не должны рассуждать о футболе» 1
16:10 Федун: «Сборная России может спокойно бороться за выход в четвертьфинал ЧМ-2018» 27
15:34 Ганчаренко — о матче ЦСКА со «Штурмом»: «Получили пищу для размышлений» 12
15:27 Самедов: «У сборной России на Кубке Конфедераций были позитивные моменты» 16
15:21 Мутко — Лебедеву: «„Дать в морду“ Жиркову? Приди и дай» 26
14:54 Валуев — о словах Лебедева: «Если что-то произнес, то нужно отвечать за сказанное» 26
13:57 Носов: «Хотел бы посмотреть, как Лебедев „даст в морду“ Жиркову» 43
13:27 Гильерме: «Грустно, конечно, но жизнь продолжается. Надо поднять голову» 7
12:36 Мутко: «Допинг? Английские газеты пишут какой-то бред» 32
11:47 Колобков: «Наших игроков подозревают в употреблении допинга? Впервые слышу» 25
все материалы по этой теме
Турниры