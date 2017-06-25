Мутко: «У сборной России больше нет того безразличия, что было раньше»
Президент РФС Виталий Мутко после вылета сборной России из Кубка Конфедераций отметил, что у команды все равно наметились положительные тенденции:
«Ребята расстроились, потому что было огромное желание порадовать болельщиков. Здорово, что не было никакого безразличия, которое было присуще раньше. Ребята отдавались полностью, даже прослезились.
Я бы хотел похвалить всю команду, а не только молодых игроков. Но если уж говорить о них, то Георгий Джикия и Александр Головин выдали потрясающий турнир. Мы уже и не представляем, что они могут не являться игроками сборной. Головин вчера так вообще был одним из лучших на поле в обеих командах - он брал много на себя, комбинировал, смотрелся игроком серьезного европейского уровня; есть от чего отталкиваться.
Результата, на который надеялись, о котором мечтали, мы, конечно, не получили. Но в целом команда выглядела достойно, играла здорово, у нее есть серьезный прогресс, она движется в правильном направлении, особенно учитывая, что команда была обновленной и в таком составе существует всего лишь месяц. Мы давно не видели такую сборную».
Или войдите через
И наступило самое страшное - безразличие болельщиков по отношению к сборной.....
И наступило самое страшное - безразличие болельщиков по отношению к сборной.....
"Катастрофы происходят с командами могучими. Это никак не про сборную России. С такими командами, как сегодняшняя сборная России, могут происходить чудеса. Иногда происходят. Я уже писал несколько дней назад – нет повода печалиться. За сборную России стоит болеть для того, чтобы не пропустить чудо, если оно, конечно, случится. Ну, а если нет, так чисто футбол посмотреть у нас еще целый плей-офф."
"Катастрофы происходят с командами могучими. Это никак не про сборную России. С такими командами, как сегодняшняя сборная России, могут происходить чудеса. Иногда происходят. Я уже писал несколько дней назад – нет повода печалиться. За сборную России стоит болеть для того, чтобы не пропустить чудо, если оно, конечно, случится. Ну, а если нет, так чисто футбол посмотреть у нас еще целый плей-офф."
Вот пусть дядя Виталик с Черчесовым " протикают " ситуацию ???
Может повар команды "Виноват" - плохо готовит ?
Или тётя Маша шнурки не " отпарила " ?
"Катастрофы происходят с командами могучими. Это никак не про сборную России. С такими командами, как сегодняшняя сборная России, могут происходить чудеса. Иногда происходят. Я уже писал несколько дней назад – нет повода печалиться. За сборную России стоит болеть для того, чтобы не пропустить чудо, если оно, конечно, случится. Ну, а если нет, так чисто футбол посмотреть у нас еще целый плей-офф."
И наступило самое страшное - безразличие болельщиков по отношению к сборной.....
Ка вариант ? Да...но он из команды нижней части таблицы..
Как и в Амкаре.....как и в многихдругих командах....их не будут
смотреть,пока они не переберутся повыше...а Лёв смотрит всех...
Не лоббирует...а выбирает чуть ли не из второй Бундеслиги лучших...