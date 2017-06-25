Мутко: «У сборной России больше нет того безразличия, что было раньше»

Президент РФС Виталий Мутко после вылета сборной России из Кубка Конфедераций отметил, что у команды все равно наметились положительные тенденции:

«Ребята расстроились, потому что было огромное желание порадовать болельщиков. Здорово, что не было никакого безразличия, которое было присуще раньше. Ребята отдавались полностью, даже прослезились.

Я бы хотел похвалить всю команду, а не только молодых игроков. Но если уж говорить о них, то Георгий Джикия и Александр Головин выдали потрясающий турнир. Мы уже и не представляем, что они могут не являться игроками сборной. Головин вчера так вообще был одним из лучших на поле в обеих командах - он брал много на себя, комбинировал, смотрелся игроком серьезного европейского уровня; есть от чего отталкиваться.

Результата, на который надеялись, о котором мечтали, мы, конечно, не получили. Но в целом команда выглядела достойно, играла здорово, у нее есть серьезный прогресс, она движется в правильном направлении, особенно учитывая, что команда была обновленной и в таком составе существует всего лишь месяц. Мы давно не видели такую сборную».