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Носов: «Хотел бы посмотреть, как Лебедев „даст в морду“ Жиркову»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Жирков Юрий
Сегодня, 13:57 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Носов критично отозвался о словах своего однопартийца и члена исполкома РФС Игоря Лебедева, который заявил, что полузащитнику сборной России Юрию Жиркову «нужно дать в морду»:

«Я готов лично приехать, купить места в ложе и посмотреть, как он „даст в морду“ Жиркову. Мужчина сказал – мужчина сделал. Посмотрим, насколько Лебедев сможет сдержать свое слово.

У меня есть антинаркотическое движение, которое борется с распространением запрещенных веществ. В одном из судов Лебедев встал на сторону наркоманов. После этого у меня появились сомнения в адекватности этого человека. Поэтому его высказывания о Жиркове меня совсем не удивили. Что касается игры сборной – было видно, что ребята старались, бились. Уверен, что они сумели порадовать болельщиков, хотя результат не самый удачный».

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