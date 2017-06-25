Носов: «Хотел бы посмотреть, как Лебедев „даст в морду“ Жиркову»
Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Носов критично отозвался о словах своего однопартийца и члена исполкома РФС Игоря Лебедева, который заявил, что полузащитнику сборной России Юрию Жиркову «нужно дать в морду»:
«Я готов лично приехать, купить места в ложе и посмотреть, как он „даст в морду“ Жиркову. Мужчина сказал – мужчина сделал. Посмотрим, насколько Лебедев сможет сдержать свое слово.
У меня есть антинаркотическое движение, которое борется с распространением запрещенных веществ. В одном из судов Лебедев встал на сторону наркоманов. После этого у меня появились сомнения в адекватности этого человека. Поэтому его высказывания о Жиркове меня совсем не удивили. Что касается игры сборной – было видно, что ребята старались, бились. Уверен, что они сумели порадовать болельщиков, хотя результат не самый удачный».
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пс: носов дзюдоист, думаю, лебедев в курсе этого и в ответ промолчит 😄
или это нос жиркова заговорил?
сидит там под крылом едра и барыжит накротой)
видать передь вью наглатался пару таблеток аахах.
- Лебедев - политик и, к сожалению, забывает, что он является и членом исполкома РФС, - приводит ТАСС слова Мутко.- Мне кажется, что надо определиться - либо одно, либо другое. Жирков провел блестящий турнир, был одним из лучших игроков. И я, и миллионы болельщиков надеемся, что он будет выступать на чемпионате мира.
Я не исключаю, что мы дадим этому делу ход, а для начала нужно изучить все его обстоятельства. Юрий Жирков - игрок мирового уровня, а что касается Лебедева, то вести себя надо как мужчина. Дать в морду? Приди и дай, посмотрим, что из этого выйдет.