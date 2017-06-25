Носов: «Хотел бы посмотреть, как Лебедев „даст в морду“ Жиркову»

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Носов критично отозвался о словах своего однопартийца и члена исполкома РФС Игоря Лебедева, который заявил, что полузащитнику сборной России Юрию Жиркову «нужно дать в морду»:

«Я готов лично приехать, купить места в ложе и посмотреть, как он „даст в морду“ Жиркову. Мужчина сказал – мужчина сделал. Посмотрим, насколько Лебедев сможет сдержать свое слово.

У меня есть антинаркотическое движение, которое борется с распространением запрещенных веществ. В одном из судов Лебедев встал на сторону наркоманов. После этого у меня появились сомнения в адекватности этого человека. Поэтому его высказывания о Жиркове меня совсем не удивили. Что касается игры сборной – было видно, что ребята старались, бились. Уверен, что они сумели порадовать болельщиков, хотя результат не самый удачный».