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«Ювентус» может заменить Бонуччи Маркиньосом
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, ПСЖ, Бонуччи Леонардо, Маркиньос
Сегодня, 17:38 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
«Ювентус» рассматривает варианты на случай ухода защитника Леонардо Бонуччи, которого активно сватают в «Челси». Если итальянец все-таки покинет Турин, то «Ювентус» рассчитывает пригласить на его место бразильского бека ПСЖ Маркиньоса. Футболист парижан может обойтись «бьянконери» в 35 млн евро.
В прошлом сезоне 23-летний Маркиньос провел 29 матчей в Лиге 1 и забил 3 гола.
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2-псж никогда не отпустит игрока в Юве
3 - он ноль в обороне