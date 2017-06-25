«Ювентус» может заменить Бонуччи Маркиньосом

«Ювентус» рассматривает варианты на случай ухода защитника Леонардо Бонуччи, которого активно сватают в «Челси». Если итальянец все-таки покинет Турин, то «Ювентус» рассчитывает пригласить на его место бразильского бека ПСЖ Маркиньоса. Футболист парижан может обойтись «бьянконери» в 35 млн евро.

В прошлом сезоне 23-летний Маркиньос провел 29 матчей в Лиге 1 и забил 3 гола.