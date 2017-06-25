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ПСЖ интересуется Банегой
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Интер, Севилья, Банега Эвер
Сегодня, 17:21 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров
ПЖС заинтересован в услугах полузащитника «Интера» Эвера Банеги. Парижане готовы предложить футболисту контракт сроком на пять лет с зарплатой 4 миллиона евро в год. Сумма трансфера Банеги может составить порядка 20 миллионов евро.
Напомним, что помимо ПСЖ в услугах Банеги заинтересована «Севилья».
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