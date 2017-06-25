ПСЖ интересуется Банегой

ПЖС заинтересован в услугах полузащитника «Интера» Эвера Банеги. Парижане готовы предложить футболисту контракт сроком на пять лет с зарплатой 4 миллиона евро в год. Сумма трансфера Банеги может составить порядка 20 миллионов евро.

Напомним, что помимо ПСЖ в услугах Банеги заинтересована «Севилья».