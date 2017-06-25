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Обамеянг может перейти в мадридский «Атлетико»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Атлетико М, Боруссия Д, Обамеянг Пьер-Эмерик
Сегодня, 19:11 | Источник: Marca.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг входит в сферу интересов мадридского «Атлетико». Мадридцы хотят попытаться подписать нападающего этим летом.

Напомним, что «Боруссия» согласилась отпустить Обамеянга в это трансферное окно, в случае если им поступит достойное предложение.

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