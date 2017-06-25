Обамеянг может перейти в мадридский «Атлетико»

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг входит в сферу интересов мадридского «Атлетико». Мадридцы хотят попытаться подписать нападающего этим летом.

Напомним, что «Боруссия» согласилась отпустить Обамеянга в это трансферное окно, в случае если им поступит достойное предложение.