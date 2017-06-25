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«Лион» хочет подписать защитника «Манчестер Сити»
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Лион, Манчестер Сити, Денайе Джейсон
Сегодня, 18:00 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Максим Коджеспиров
«Лион» близок к подписанию контракта с бельгийским защитником «Манчестер Сити» Джейсоном Денайе. Французский клуб уже практически уладил с 21-летним футболистом условия его личного контракта. Теперь «Лиону» осталось договориться с «Манчестер Сити» по сумме трансфера.
Напомним, что «Лион» этим летом также хочет подписать форварда лондонского «Арсенала» Оливье Жиру.
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