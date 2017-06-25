«Лион» хочет подписать защитника «Манчестер Сити»

«Лион» близок к подписанию контракта с бельгийским защитником «Манчестер Сити» Джейсоном Денайе. Французский клуб уже практически уладил с 21-летним футболистом условия его личного контракта. Теперь «Лиону» осталось договориться с «Манчестер Сити» по сумме трансфера.

Напомним, что «Лион» этим летом также хочет подписать форварда лондонского «Арсенала» Оливье Жиру.