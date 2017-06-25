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«Вест Хэм» готов заплатить 27 млн евро за Уолкотта

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Вест Хэм, Арсенал, Уолкотт Тео
Сегодня, 18:04 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

«Вест Хэм» нацелился на нападающего «Арсенала» Тео Уолкотта. Главный тренер «молотков» Славен Билич хочет усилить команду игроками, у которых уже есть солидный опыт выступлений в АПЛ. По слухам, «Вест Хэм» готов заплатить за 28-летнего игрока 27 млн евро.

Уолкотт 11 лет выступает за «Арсенал», но до сих пор подвергается критике отдельными фанатами «канониров».

В прошлом сезоне Тео, который является одним из самых быстрых футболистов мира, забил 19 голов в 37 поединках во всех турнирах.

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