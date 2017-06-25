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«Суонси» не продал Сигурдссона в «Эвертон» за 27 млн фунтов
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Тоттенхэм, Суонси Сити, Сигурдссон Гильфи
Сегодня, 18:46 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
«Суонси» отклонил предложение «Эвертона» по полузащитнику Гильфи Сигурдссону. «Ириски» предлагали за исландца 27 млн фунтов, но последовал отказ. Согласно источнику, на игрока также претендует «Тоттенхэм», а сам хавбек может соблазниться возможностью поиграть в еврокубках.
Контракт Сигурдссона рассчитан еще на 3 года. В прошлом сезоне он забил 9 голов и сделал 13 ассистов в 38 матчах АПЛ, чем помог «Суонси» остаться в АПЛ.
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