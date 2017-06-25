«Суонси» не продал Сигурдссона в «Эвертон» за 27 млн фунтов

«Суонси» отклонил предложение «Эвертона» по полузащитнику Гильфи Сигурдссону. «Ириски» предлагали за исландца 27 млн фунтов, но последовал отказ. Согласно источнику, на игрока также претендует «Тоттенхэм», а сам хавбек может соблазниться возможностью поиграть в еврокубках.

Контракт Сигурдссона рассчитан еще на 3 года. В прошлом сезоне он забил 9 голов и сделал 13 ассистов в 38 матчах АПЛ, чем помог «Суонси» остаться в АПЛ.