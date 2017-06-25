«Барселона» попытается купить Сауля

«Барселона» подготовила запасной план, в случае если им не удасться оформить трансфер полузащитника ПСЖ Марко Верратти. Каталонцы готовы переключиться на полузащитника мадридского «Атлетико» Сауля.

В контракте Сауля с «Атлетико» прописана сумма отступных в размере 80 миллионов евро.