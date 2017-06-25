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«Барселона» попытается купить Сауля

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Барселона, ПСЖ, Атлетико М, Верратти Марко, Ньигес Сауль
Сегодня, 18:30 | Источник: As.com | Редакция: Максим Коджеспиров

«Барселона» подготовила запасной план, в случае если им не удасться оформить трансфер полузащитника ПСЖ Марко Верратти. Каталонцы готовы переключиться на полузащитника мадридского «Атлетико» Сауля.

В контракте Сауля с «Атлетико» прописана сумма отступных в размере 80 миллионов евро.

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