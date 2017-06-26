Калитвинцев: «Дебютанты „Динамо“ сыграли удачно»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итоги товарищеского матча с австрийским «Ваккером» (2:2).

«Получилось два разных тайма. Это и понятно, всё-таки в первой половине у нас был более сыгранный состав. Однако практику должны получать все. При этом не сказал бы, что второй тайм получился плохим. Да, пропустили два мяча, но они стали плодом явных индивидуальных ошибок. Состояние футболистов понимаем, нагрузки очень большие, пока сил хватает на 45 минут. И всё же мы уже начинаем спрашивать не только за объём выполненной работы, но и за качество игры. Дальше соперники будут сильнее, специально к матчам готовиться не станем, однако эти встречи – лучший тест хода нашей подготовки к сезону. Сегодня не все прошли этот тест, но у них будет шанс исправиться в дальнейшем.

Что касается дебютантов — Евгеньева, Ненахова и Соу, то они сыграли удачно. Евгеньев – спокойно, рассудительно, как будто 100 матчей за сборную мира уже провёл. Ненахов – боец, для него нет авторитетов, мы это видим и по тренировкам. Соу вели давно, благодарен руководству за его приобретение, хотя переговоры были непростыми. Сейчас он еще не набрал кондиций, но класс виден».