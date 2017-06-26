Божович: «Надеюсь, что „Арсенал“ сможет показать достойный результат в чемпионате России»

Новый главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о том, как проходит сбор команды в австрийском Лиенце.

«Ребята сегодня очень хорошо поработали, сделали тот объем, который мы им даем. Надеюсь, что мы продолжим работать в том же духе. И сумеем показать достойный результат в чемпионате. Если говорить об условиях, то они соответствуют статусу команды премьер-лиги. Я здесь уже был шесть лет назад с футбольным клубом „Динамо“. Здесь все есть для того, чтобы достойно подготовиться к новому сезону», - сказал Божович.