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Божович: «Надеюсь, что „Арсенал“ сможет показать достойный результат в чемпионате России»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Арсенал Т, Божович Миодраг
Сегодня, 00:13 | Источник: ФК "Арсенал" Тула | Редакция: Максим Коджеспиров

Новый главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о том, как проходит сбор команды в австрийском Лиенце.

«Ребята сегодня очень хорошо поработали, сделали тот объем, который мы им даем. Надеюсь, что мы продолжим работать в том же духе. И сумеем показать достойный результат в чемпионате. Если говорить об условиях, то они соответствуют статусу команды премьер-лиги. Я здесь уже был шесть лет назад с футбольным клубом „Динамо“. Здесь все есть для того, чтобы достойно подготовиться к новому сезону», - сказал Божович.

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