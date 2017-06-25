30
Веденеев: «Думаю, Черчесов больше никогда не вызовет Кокорина и Дзюбу в сборную»
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Дзюба Артём, Кокорин Александр, Черчесов Станислав
Сегодня, 19:38 | Источник: Sport-weekend.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал поведение нападающих «сине-бело-голубых» Артема Дзюбы и Александра Кокорина, которые в Instagram оставили неоднозначное послание с намеком на главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.
«Честно говоря, не могу найти объяснение такому поведению. Если бы я был тренером сборной, больше никогда не вызвал бы их в национальную команду. Думаю, Черчесов, который известен своим жестким характером, поступит именно так. А вообще случившееся дает еще один повод поговорить о профессионализме российских футболистов».
Другие материалы по теме:
60
Или войдите через
https://youtu.be/g6JanXg89Ug
Во вторых они смеются после того как поняли что в сборную им ходу нет, а это их ещё более унижает! В третьих смеясь над главным тренером сборной России...они однозначно унижают всех играющих на КК футболистов и это касается и всех болел России переживавших за наших парней! Вот такая нарисовывается байда, очень жаль что ума у этих клоунов мало или очень мало!
На позиции кокоши- любой.
Зачем они Саламычу.
Я бы сказал что это просто два негодяя, которые радуются поражениям сборной и ведут себя недостойно и по хамски как в сторону болел так и в сторону Черчесова! Не вам зенитовские клоуны смеяться над нами, смейтесь над собой и подумайте хорошенько над своим поведением! К Черчесову отношусь отрицательно, но после такого фейка на нас и на него...пусть тренерует и гонит из сборной этих зенитовских выскочек!