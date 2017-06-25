Веденеев: «Думаю, Черчесов больше никогда не вызовет Кокорина и Дзюбу в сборную»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал поведение нападающих «сине-бело-голубых» Артема Дзюбы и Александра Кокорина, которые в Instagram оставили неоднозначное послание с намеком на главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Честно говоря, не могу найти объяснение такому поведению. Если бы я был тренером сборной, больше никогда не вызвал бы их в национальную команду. Думаю, Черчесов, который известен своим жестким характером, поступит именно так. А вообще случившееся дает еще один повод поговорить о профессионализме российских футболистов».