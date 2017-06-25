Мутко: «У всех парней есть шанс попасть в сборную»

Президент РФС Виталий Мутко оценил перспективы нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбы на попадание в состав сборной России.

В воскресенье в Instagram появился ролик с участием Кокорина и Дзюбы, где они, возможно, спародировали главного тренера российской сборной Станислава Черчесова.

На вопрос, каково будущее в сборной этих игроков, Мутко ответил:

«Есть сборная, которая играла на Кубке Конфедераций, достойная команда. Может, где-то не хватило фарта, где-то мастерства, но ребята отдали на поле все, что у них на сегодня есть. А будущее - это будущее. Впереди матч за Суперкубок, потом чемпионат России, а 1 сентября начнется первый сбор, у тренерского штаба будет возможность пригласить на него широкий круг футболистов.

Думаю, выводы будут сделаны. У всех парней есть шанс. Кто хотел, кто мог, те были в сборной на Кубке Конфедераций».