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Мутко: «У всех парней есть шанс попасть в сборную»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Дзюба Артём, Кокорин Александр, Мутко Виталий
Вчера, 22:31 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент РФС Виталий Мутко оценил перспективы нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбы на попадание в состав сборной России.

В воскресенье в Instagram появился ролик с участием Кокорина и Дзюбы, где они, возможно, спародировали главного тренера российской сборной Станислава Черчесова.

На вопрос, каково будущее в сборной этих игроков, Мутко ответил:

«Есть сборная, которая играла на Кубке Конфедераций, достойная команда. Может, где-то не хватило фарта, где-то мастерства, но ребята отдали на поле все, что у них на сегодня есть. А будущее - это будущее. Впереди матч за Суперкубок, потом чемпионат России, а 1 сентября начнется первый сбор, у тренерского штаба будет возможность пригласить на него широкий круг футболистов.

Думаю, выводы будут сделаны. У всех парней есть шанс. Кто хотел, кто мог, те были в сборной на Кубке Конфедераций».

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