Канчельскис: «Черчесову надо спуститься с небес на землю»

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову нужно стараться находить общий язык с футболистами.

«Черчесову нужно немного опуститься с небес на землю. Ему нужно найти общий язык с футболистами. Почему-то звездные игроки всегда находят общий язык с тренерами. Почему мы не можем этого сделать? Это необходимо сделать, чтобы добиться результата.

Видео Кокорина и Дзюбы? Почему вы думаете, что это адресовано именно Черчесову? Мало ли что они могут у себя выкладывать. С ними можно найти общий язык, сейчас с этим почему-то начались проблемы. Денисов, Дзюба, Кокорин - со всеми проблемы. Почему-то виноваты только футболисты, а не тренеры», — сказал Канчельскис в эфире программы «Все на матч».