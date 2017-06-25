Канчельскис: «Черчесову надо спуститься с небес на землю»
Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову нужно стараться находить общий язык с футболистами.
«Черчесову нужно немного опуститься с небес на землю. Ему нужно найти общий язык с футболистами. Почему-то звездные игроки всегда находят общий язык с тренерами. Почему мы не можем этого сделать? Это необходимо сделать, чтобы добиться результата.
Видео Кокорина и Дзюбы? Почему вы думаете, что это адресовано именно Черчесову? Мало ли что они могут у себя выкладывать. С ними можно найти общий язык, сейчас с этим почему-то начались проблемы. Денисов, Дзюба, Кокорин - со всеми проблемы. Почему-то виноваты только футболисты, а не тренеры», — сказал Канчельскис в эфире программы «Все на матч».
Или войдите через
Правильно делает Черчесов , что очищает сборную от мамаевых , кокориных , дзюб и прочей швали !
Тренер наравных разговаривает с настоящими звездами ! А кто у нас звезды ? Их нет !!!
А у наших игроков снобизм надо выбивать на корню из их неокрепших мозгов , гонять и муштровать , как сидоровых коз ! Несогласных - пинком под зад ! Иначе результата не будет !
--------------
Сам задал глупый вопрос, сам дал глупый ответ. Кто сказал что виноваты футболисты?
Так что с небес не получится.Канат не пускает.