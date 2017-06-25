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Канчельскис: «Черчесову надо спуститься с небес на землю»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Черчесов Станислав , Кокорин Александр, Дзюба Артём, Канчельскис Андрей
Вчера, 23:46 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову нужно стараться находить общий язык с футболистами.

«Черчесову нужно немного опуститься с небес на землю. Ему нужно найти общий язык с футболистами. Почему-то звездные игроки всегда находят общий язык с тренерами. Почему мы не можем этого сделать? Это необходимо сделать, чтобы добиться результата.

Видео Кокорина и Дзюбы? Почему вы думаете, что это адресовано именно Черчесову? Мало ли что они могут у себя выкладывать. С ними можно найти общий язык, сейчас с этим почему-то начались проблемы. Денисов, Дзюба, Кокорин - со всеми проблемы. Почему-то виноваты только футболисты, а не тренеры», — сказал Канчельскис в эфире программы «Все на матч».

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