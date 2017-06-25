Кокорин: «Не считаю корректным комментировать игру сборной России»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, как следил за матчами сборной России на Кубке Конфедераций.

«Конечно, мы с ребятами переживали за команду. Знаете, все товарищеские матчи „Зенита“, здесь на сборе выпадали именно на время встреч наших на Кубке Конфедераций. Так что увидеть матчи в прямом эфире так и не удалось. Поэтому не считаю корректным комментировать игру команды. Но при этом следили за счетом, видели, что парни бились и сражались до конца».