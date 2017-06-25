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Генич: «Многие запоминают ошибки Акинфеева, но никто не помнит его сумасшедшие сэйвы»

Матч: МексикаМексика2 : 1РоссияРоссия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Акинфеев Игорь
Сегодня, 18:36 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Российский комментатор Константин Генич поделился мнением об игре вратаря сборной России Игоря Акинфеева, который подвергся критике после вчерашнего поражения от Мексики (1:2) в матча Кубка Конфедераций.

«Не могу пройти мимо Игоря Акинфеева. На него обрушилось много негатива, но я остаюсь при своем мнении – это наш капитан. Многие запоминают лишь его ошибки. Сумасшедшие сэйвы Акинфеева никто не помнит. Сейчас начали припоминать гол в матче с Южной Кореей на чемпионате мира в Бразилии. Взять матч со сборной Швеции в рамках отбора на Евро – если бы не Акнифеев, нас бы вообще не было во Франции. А вспомните матч в Казани, который сделал ЦСКА чемпионом страны.

Все воспринимают его спасения, как должное. А ошибки никак не простят. Посмотрите на Уго Льориса (голкипер „Тоттенхэма“ и сборной Франции – прим. ред.). Что он наделал в матче со шведами? Говорю это потому, что идеальных просто нет. Все ошибаются. Тот же Мануэль Нойер допускает ошибки. В нашей стране слишком критично относятся к игрокам. В этом вопросе нужно быть немного аккуратнее.

Что касается пропущенного гола от Мексики, то я скажу так: выход Акинфеева немного смутил Васина. Если бы Игорь остался на месте, его партнер по ЦСКА был бы первым на мяче, и никакого гола бы не было. Все это странно, поскольку оба выступают за один клуб. С другой стороны, Васин мог поставить корпус, но он этого не сделал. Повторюсь, возможно, Виктора смутил выход Акинфеева из ворот».

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