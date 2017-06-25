Генич: «Многие запоминают ошибки Акинфеева, но никто не помнит его сумасшедшие сэйвы»
Российский комментатор Константин Генич поделился мнением об игре вратаря сборной России Игоря Акинфеева, который подвергся критике после вчерашнего поражения от Мексики (1:2) в матча Кубка Конфедераций.
«Не могу пройти мимо Игоря Акинфеева. На него обрушилось много негатива, но я остаюсь при своем мнении – это наш капитан. Многие запоминают лишь его ошибки. Сумасшедшие сэйвы Акинфеева никто не помнит. Сейчас начали припоминать гол в матче с Южной Кореей на чемпионате мира в Бразилии. Взять матч со сборной Швеции в рамках отбора на Евро – если бы не Акнифеев, нас бы вообще не было во Франции. А вспомните матч в Казани, который сделал ЦСКА чемпионом страны.
Все воспринимают его спасения, как должное. А ошибки никак не простят. Посмотрите на Уго Льориса (голкипер „Тоттенхэма“ и сборной Франции – прим. ред.). Что он наделал в матче со шведами? Говорю это потому, что идеальных просто нет. Все ошибаются. Тот же Мануэль Нойер допускает ошибки. В нашей стране слишком критично относятся к игрокам. В этом вопросе нужно быть немного аккуратнее.
Что касается пропущенного гола от Мексики, то я скажу так: выход Акинфеева немного смутил Васина. Если бы Игорь остался на месте, его партнер по ЦСКА был бы первым на мяче, и никакого гола бы не было. Все это странно, поскольку оба выступают за один клуб. С другой стороны, Васин мог поставить корпус, но он этого не сделал. Повторюсь, возможно, Виктора смутил выход Акинфеева из ворот».
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"Дорога ложка к обеду"! (с) народная русская пословица.
"Дорога ложка к обеду"! (с) народная русская пословица.
Даже чудо-косячник Бартез делал феноменальные сейвы и играл вдохновенные матчи, а его косяки не были причиной вылета сборной из турниров.
Так что Игоря по делу критикуют - он один свёл на нет всю работу тренеров и своих партнёров, и сделал это уже не в первый раз.
Даже чудо-косячник Бартез делал феноменальные сейвы и играл вдохновенные матчи, а его косяки не были причиной вылета сборной из турниров.
Так что Игоря по делу критикуют - он один свёл на нет всю работу тренеров и своих партнёров, и сделал это уже не в первый раз.
Заменить Акинфеева можно человек 5 могут сыграть лучше и на нём свет клином не сошелся
Заменить Акинфеева можно человек 5 могут сыграть лучше и на нём свет клином не сошелся
Любого голкипера, если он не чемпион среди чемпионов и не был легендой еще при жизни, вспоминают прежде всего по ошибкам. Совсем недавно мы отмечали юбилей прославленного Рината Дасаева, на чьем счету гигантское количество выдающихся матчей за сборную СССР, в том числе на крупнейших турнирах. И столкнулись с тем, что многие , болельщики до сих пор укоряют его за гол от Румынии на ЧМ-90, когда, собираясь отбить удар Лэкэтуша, приближавшегося к воротам под острым углом, Дасаев начал гадать, куда тот пробьет, и завалился в противоположную сторону от мяча. И никакие дасаевские подвиги оказались не способны вытеснить, вымарать из памяти людской горечь от этой его оплошности.
Точно так же никто и никогда уже не вспомнит, сколько атак "Реала", "Интера" и сборной Франции отразил Александр Филимонов. В сердцах и на устах он навсегда остался виновником мяча Шевченко на исходе отборочной встречи Euro-2000 с Украиной. Которая, в свою очередь, так и не простила несравненному Виктору Чанову, одному из соавторов европейского триумфа киевского"Динамо" в 1986-м, грубых ошибок в полуфинале Кубка чемпионов-87 против "Порту".
Да что Филимонов?! После чемпионата мира в Чили в 1962-м уничтожающей обструкции был подвергнут сам Лев Яшин, в ту пору уже общепризнанный вратарь №1 во всем мире, чемпион Олимпиады и Европы. И если бы не "Золотой мяч" вкупе с бесподобной игрой против Англии за сборную звезд и против Италии за сборную СССР, и не его удивительная человечность, за которую можно было простить, наверное, любые прегрешения, как знать, не остался бы и он в веках неудачником, собственноручно проигравшим важнейший, ключевой для целого поколения футболистов и болельщиков матч.
И какого вратаря сейчас не поставь - Реброва, Селихова, Лодыгина, Лунева и тд. и тп. лучше точно не будет))
Как Медведев или Буффон на месте Акинфеева могли бы исправить ситуацию в матче с португалами и увеличить количество ударов в створ?
Как Медведев или Буффон на месте Акинфеева могли бы исправить ситуацию в матче с португалами и увеличить количество ударов в створ?
Как Медведев или Буффон на месте Акинфеева могли бы исправить ситуацию в матче с португалами и увеличить количество ударов в створ?
РЕШАТЬ должны нападающие, которые смогли родить только 1 гол на 2 матча с нормальными командами.
Так- то мало что изменилось бы по игре.
"совпадение? не думаю"(с)
сравнить Ману и Уго с этим бревном конифем ну такое.
и мы не каждый матч видим их косяки а тут каждый ахах.
мда сколько конифей платит таким вот чтоб его отбеливали и пиарили?
терь ясно поч у него такая зарплата и поч незахотел ехать в условный сандерленд ведь зарплаты бы не хватило платит подлизам