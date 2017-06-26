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«Челси» и «Монако» согласовали трансфер Бакайоко

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Монако, Бакайоко Тьему
Сегодня, 08:37 | Источник: Francefootball.fr | Редакция: Антон Белюсь

По информации французской прессы, «Челси» согласовал с «Монако» трансфер полузащитника Тьему Бакайоко, однако «синие» пока не договорились об условия контракта с самим игроком.

По слухам, переход 22-летнего хавбека на «Стэмфорд Бридж» обойдется лондонцам в сумму порядка 35 млн фунтов, часть из которых будет выплачена позже в качестве бонусов.

При этом Бакайоко и руководство «Челси» пока не пришли к консенсусу по поводу будущей зарплаты игрока.

Напомним, что в случае подписания 22-летнего игрока молодёжной сборной Франции лондонский клуб будет готов рассмотреть возможность продажи хавбека Неманьи Матича в «Манчестер Юнайтед».

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