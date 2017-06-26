Беллами: «Со своей скоростью Салах способен выжигать газон, это то, что нужно „Ливерпулю“»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Крейг Беллами отреагировал на переход в стан мерсисайдского клуба египетского вингера Мохамеда Салаха, который до этого защищал цвета «Ромы»:

«Я помню, как наблюдал за его выступлениями в „Базеле“, уже тогда он казался очень классным игроком.

Он заслуженно перебрался в „Челси“, но там у него не все получалось. Однако в „Роме“ он провел прекрасный отрезок карьеры. Со своей скоростью он способен выжигать газон, а это то, что нужно „Ливерпулю“.

Надеюсь, подписание Салаха станет очень удачным трансфером для „красных“».