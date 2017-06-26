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Беллами: «Со своей скоростью Салах способен выжигать газон, это то, что нужно „Ливерпулю“»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Ливерпуль, Беллами Крейг, Салах Мохамед
Сегодня, 10:33 | Источник: ФК "Ливерпуль" | Редакция: Антон Белюсь
Бывший нападающий «Ливерпуля» Крейг Беллами отреагировал на переход в стан мерсисайдского клуба египетского вингера Мохамеда Салаха, который до этого защищал цвета «Ромы»:
«Я помню, как наблюдал за его выступлениями в „Базеле“, уже тогда он казался очень классным игроком.
Он заслуженно перебрался в „Челси“, но там у него не все получалось. Однако в „Роме“ он провел прекрасный отрезок карьеры. Со своей скоростью он способен выжигать газон, а это то, что нужно „Ливерпулю“.
Надеюсь, подписание Салаха станет очень удачным трансфером для „красных“».
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