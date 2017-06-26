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ФИФА положительно оценила работу системы видеоповторов на Кубке Конфедераций
Сегодня, 19:07 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка прокомментировал работу системы видеоассистентов рефери (VAR) на Кубке Конфедераций.
«Мы достигли хороших результатов относительно системы VAR на этом турнире. Хотя есть, что улучшать. Могу сказать, что не было пропущено каких-то явных ошибок, это то, к чему мы стремились. 29 решений было принято с помощью VAR, шесть решений были скорректированы».
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Кроме того видеоповторы показали, что судьи не успевают за скоростями в современном футболе. В большинстве случаев я видел офсайд, сидя в кресле)) и повторы мне были ни к чему.