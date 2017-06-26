ФИФА положительно оценила работу системы видеоповторов на Кубке Конфедераций

Глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка прокомментировал работу системы видеоассистентов рефери (VAR) на Кубке Конфедераций.

«Мы достигли хороших результатов относительно системы VAR на этом турнире. Хотя есть, что улучшать. Могу сказать, что не было пропущено каких-то явных ошибок, это то, к чему мы стремились. 29 решений было принято с помощью VAR, шесть решений были скорректированы».