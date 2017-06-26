Коларов сообщил, что хочет вернуться в «Лацио»

Левый защитник «Манчестер Сити» Александар Коларов дал понять, что однажды он хочет вернуться в «Лацио».

«Я хотел бы вернуться в „Лацио“. Я уже не так молод, но всё еще могу сказать своё слово. Когда мое приключение в „Сити“ закончится, было бы неплохо снова примерить цвета „орлов“. Может быть, даже в качестве тренера. Пока не решил, чем буду заниматься по окончании карьеры, но я точно останусь в футболе.

Английский футбол отличается, здесь всегда полные стадионы, однако я скучаю по Италии».

У 31-летнего Коларова еще год по контракту с «Манчестер Сити». Серб выступал за «Лацио» в период с 2007 по 2010 год, а затем перебрался в Манчестер за 16 млн фунтов.