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«Тоттенхэм» согласовал долгосрочный контракт с 20-летним хавбеком «Ниццы»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ницца, Тоттенхэм, Марсель Венсан
Сегодня, 16:48 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Ниццы» Венсан Марсель входит в сферу трансферных интересов «Тоттенхэма».

Сообщается, что «шпоры» уже успели согласовать с 20-летним хавбеком пятилетний контракт.

Тем не менее, пока неизвестна позиция «Ниццы» в вопросе, касающемся возможной продажи перспективного француза.

Напомним, что накануне французский клуб объявил о продлении сотрудничества с нападающим Марио Балотелли.

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