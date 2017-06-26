«Тоттенхэм» согласовал долгосрочный контракт с 20-летним хавбеком «Ниццы»

Полузащитник «Ниццы» Венсан Марсель входит в сферу трансферных интересов «Тоттенхэма».

Сообщается, что «шпоры» уже успели согласовать с 20-летним хавбеком пятилетний контракт.

Тем не менее, пока неизвестна позиция «Ниццы» в вопросе, касающемся возможной продажи перспективного француза.

Напомним, что накануне французский клуб объявил о продлении сотрудничества с нападающим Марио Балотелли.