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«Челси» заплатит рекордные для себя 70 млн евро за переход Алекса Сандро

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Челси, Ювентус, Борнмут, Сандро Алекс, Аке Натан
Сегодня, 14:57 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

По информации британских СМИ, «Челси» близок к приобретению защитника «Ювентуса» Алекса Сандро за рекордные для лондонского клуба 70 млн евро.

При этом часть денег (порядка 23 млн евро) «синие» планируют выручить с продажи защитника Натана Аке в «Борнмут». Ожидается, что «Челси» сохранит за собой право обратного выкупа голландца.

Напомним, что 26-летний Сандро уже сообщил руководству «Ювентуса» о своем желании покинуть команду в это трансферное окно и, скорее всего, окажется на «Стэмфорд Бридж».

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