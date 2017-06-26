«Челси» заплатит рекордные для себя 70 млн евро за переход Алекса Сандро

По информации британских СМИ, «Челси» близок к приобретению защитника «Ювентуса» Алекса Сандро за рекордные для лондонского клуба 70 млн евро.

При этом часть денег (порядка 23 млн евро) «синие» планируют выручить с продажи защитника Натана Аке в «Борнмут». Ожидается, что «Челси» сохранит за собой право обратного выкупа голландца.

Напомним, что 26-летний Сандро уже сообщил руководству «Ювентуса» о своем желании покинуть команду в это трансферное окно и, скорее всего, окажется на «Стэмфорд Бридж».