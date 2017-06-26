Орлов: «Разве Кокорин и Дзюба идиоты? Нет!»

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации с нападающими «Зенита» Александром Кокориным и Артемом Дзюбой, которые опубликовали видео, подписанное английским словом message, что переводится как «послание». На нем футболисты прикладывают ребро ладони к верхней губе, что очень похоже на изображение усов. Многие СМИ связали это со Станиславом Черчесовым.

«Кто-то специально ссорит Кокорина и Дзюбу с Черчесовым. С чего вы взяли, что этот message был адресован главному тренеру сборной России? Эту историю раздула группка журналистов, которая не любит Дзюбу и Черчесова.

Эти футболисты разве идиоты? Нет! Они довольно умные и современные ребята, которые, если надо, скажут в глаза то, что они думают».