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Орлов: «Разве Кокорин и Дзюба идиоты? Нет!»
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Орлов Геннадий , Дзюба Артём, Кокорин Александр, Черчесов Станислав
Сегодня, 22:03 | Источник: gazeta.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации с нападающими «Зенита» Александром Кокориным и Артемом Дзюбой, которые опубликовали видео, подписанное английским словом message, что переводится как «послание». На нем футболисты прикладывают ребро ладони к верхней губе, что очень похоже на изображение усов. Многие СМИ связали это со Станиславом Черчесовым.
«Кто-то специально ссорит Кокорина и Дзюбу с Черчесовым. С чего вы взяли, что этот message был адресован главному тренеру сборной России? Эту историю раздула группка журналистов, которая не любит Дзюбу и Черчесова.
Эти футболисты разве идиоты? Нет! Они довольно умные и современные ребята, которые, если надо, скажут в глаза то, что они думают».
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Я глубоко убежден, что эту тему подогревать нельзя. Ситуация гораздо сложнее, чем кажется. Против Черчесова выступают многие. Карпин, Бубнов...даже Канчельскис присоединился. Понятно, что он ручной тренер Мутко. Они там все повязаны. Как Черчесов оказался в Динамо, напоминать не надо. И работал он очень своеобразно. У меня большие вопросы по его порядочности.
Только идиот мог уйти из одного клуба в другой за трофеями и в результате трофей взял клуб из которого ушёл данный идиот.
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А Кокорина, выходит, эта группа журналистов обожает?!?
Вот оригинал-
Орлов:Кокорин и Дзюба идиоты,разве нет