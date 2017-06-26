Арбитр Лапочкин: «Я за воротами пробегаю больше, чем Месси за игру»

Российский арбитр Сергей Лапочкин поделился впечатлениями от игры нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Самый топовый футболист, с которым работал на одном поле? Месси. Мы приехали на игру, пошли на разминку. Вышла вся команда „Барселоны“ и нет только Месси, Неймара и Суареса. Все разминаются, кроме них. Они выходят в центральный круг, потянулись, руками зрителям помахали и ушли. И плюс, мне кажется, я за воротами пробегаю больше, чем он за игру. По телевизору этого не видно. Он стоит, а бежит только когда мяч рядом. Он назад не отрабатывает, вперед не отрабатывает. Иногда атака просто идет без него, а он просто стоит на пересечении боковой и центральной линии.

Месси стоит, его вообще не видно, потом он включился и сделал результат. Не надо всё время бегать очень много.

Куда отдаст передачу Иньеста - вообще непонятно. Он закручивает позвонки защитникам и судье. Ты вообще не понимаешь, куда пойдет мяч», — сказал Лапочкин в эфире программы #ТАКОЙФУТБОЛ.

Ранее Лапочкин высказался о видеоповторах в футболе.