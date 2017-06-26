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Колосков: «Давайте посчитаем, сколько раз Акинфеев нас выручил на Кубке Конфедераций»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Акинфеев Игорь, Колосков Вячеслав
Сегодня, 19:52 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал игру вратаря сборной России Игоря Акинфеева на Кубке Конфедераций. Голкипер получил порцию критики за его ошибку в матче с Мексикой (1:2).

«Давайте для начала посчитаем, сколько раз он нас выручил. Хотя бы на этом турнире. И мы сразу забудем о его ошибке. Его назначили капитаном не только за его заслуги, но и за умение управлять командой. Банально, но ошибаются все. Забей Смольников, и игра была бы совсем другой. Но получается, что Смольникова никто не ругает, а Акинфеев – крайний».

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