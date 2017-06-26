Колосков: «Давайте посчитаем, сколько раз Акинфеев нас выручил на Кубке Конфедераций»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал игру вратаря сборной России Игоря Акинфеева на Кубке Конфедераций. Голкипер получил порцию критики за его ошибку в матче с Мексикой (1:2).

«Давайте для начала посчитаем, сколько раз он нас выручил. Хотя бы на этом турнире. И мы сразу забудем о его ошибке. Его назначили капитаном не только за его заслуги, но и за умение управлять командой. Банально, но ошибаются все. Забей Смольников, и игра была бы совсем другой. Но получается, что Смольникова никто не ругает, а Акинфеев – крайний».