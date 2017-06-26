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Ловчев: «Могу поставить Бердыева в один ряд с Гвардиолой и Моуриньо»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Рубин, Ростов, Бердыев Курбан , Ловчев Евгений , Моуриньо Жозе , Гвардиола Хосеп
Сегодня, 19:19 | Источник: sport.business-gazeta.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением, в чем заключается философия главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева.

«Я могу его поставить в один ряд с Гвардиолой и Моуриньо, потому что у него, как и у них, есть своё видение футбола и свой фирменный стиль игры. Это и есть философия. Во-первых, это очень слаженная оборона. Мне ещё Миша Синёв рассказывал, как они с верёвкой ходили. Философия в чём? На примере „Ростова“. Калачёв начинает атаковать, а рядом в пяти метрах другой игрок, затем в пяти метрах следующий. И так по всему полю.

Здесь нет пространства для соперника и в то же время удобная плотность для партнёров. Тот же Гранат, который никогда не был звездой, стал незаменимым элементом в коллективной защите. Индивидуально он не силён, и он и в „Ростове“ делал ошибки, но сам же исправлялся, потому что рядом всегда есть партнёр. И в этом во всём чувствуется именно что-то от Бердыева, несмотря на то, с кем он и в каком клубе работает».

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