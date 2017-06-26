Рейтинг@Mail.ru

Фурсенко: «Мегапокупок у „Зенита“ не будет»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Фурсенко Сергей
Сегодня, 12:21 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко отметил, что этим летом питерский клуб будет действовать на трансферном рынке осторожно:

«Планируются покупки свыше 50-60 миллионов долларов? Для европейского футбола такие трансферы, как Роналду, Бэйл или Неймар, зашкаливающие за 100 миллионов, – благо. Это маркетинговый ход, при котором публика тут же начинает скупать атрибутику. Европейские гранды, продавая более 2 миллионов футболок за первый год, сразу же возвращают деньги, потраченные на звезд. У нас немножко другая история. Народ не привык каждый раз покупать футболки нового сезона в огромных количествах. Значит, должны работать другие схемы, надо извлекать максимум пользы из построенных стадионов и того, что находится вокруг них. Заниматься маркетингом на современном уровне.

Будут ли дорогостоящие покупки, которые все станут обсуждать? Мегапокупок не будет. Уверен, мы впишемся в рамки финансового фэйр-плей.

Денисов, Манолас, Ерохин, Полоз, Дриусси? Чей-то приход - правда, чей-то нет. Не стану раскрывать всех секретов.

Реально ли возвращение Денисова? Пока переговоров на эту тему не ведем».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:41, редактировал Сегодня 13:53
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 13:33
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:29
ответ пользователю Dominators (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 13:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:23, редактировал Сегодня 13:24
ответ пользователю AntiherQ1488 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 13:18
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 13:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:17
ответ пользователю Dominators (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 13:16
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:15
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 13:14
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 13:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:10
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 13:07
, чтобы видеть комментарии
  -1
Сегодня 13:02
ответ пользователю Кaчa (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:01
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:00
ответ пользователю Кaчa (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:00
ответ пользователю ПерекатиПоле (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:59
ответ пользователю sir-5 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:56, редактировал Сегодня 12:58
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:52
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:51
ответ пользователю Sem25 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:47
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:46
ответ пользователю Sem25 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 12:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:45
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 12:43
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 12:41
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 12:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
12:44 Газзаев: «Нам обещали: „Всех порвём!“ На деле порвали только собственные штаны» 45
10:22 Романцев: «Да, результат сборной на Кубке Конфедераций разочаровал, но надежда осталась» 35
00:58 Калитвинцев: «Дебютанты „Динамо“ сыграли удачно» 5
00:13 Божович: «Надеюсь, что „Арсенал“ сможет показать достойный результат в чемпионате России» 8
Вчера
23:46 Канчельскис: «Черчесову надо спуститься с небес на землю» 40
22:55 Кокорин: «Не считаю корректным комментировать игру сборной России» 28
22:31 Мутко: «У всех парней есть шанс попасть в сборную» 12
19:38 Веденеев: «Думаю, Черчесов больше никогда не вызовет Кокорина и Дзюбу в сборную» 65
18:36 Генич: «Многие запоминают ошибки Акинфеева, но никто не помнит его сумасшедшие сэйвы» 92
17:28 Нигматуллин: «Кокорина и Дзюбу надо держать подальше от сборной» 55
все материалы по этой теме
Турниры