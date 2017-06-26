Фурсенко: «Мегапокупок у „Зенита“ не будет»
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко отметил, что этим летом питерский клуб будет действовать на трансферном рынке осторожно:
«Планируются покупки свыше 50-60 миллионов долларов? Для европейского футбола такие трансферы, как Роналду, Бэйл или Неймар, зашкаливающие за 100 миллионов, – благо. Это маркетинговый ход, при котором публика тут же начинает скупать атрибутику. Европейские гранды, продавая более 2 миллионов футболок за первый год, сразу же возвращают деньги, потраченные на звезд. У нас немножко другая история. Народ не привык каждый раз покупать футболки нового сезона в огромных количествах. Значит, должны работать другие схемы, надо извлекать максимум пользы из построенных стадионов и того, что находится вокруг них. Заниматься маркетингом на современном уровне.
Будут ли дорогостоящие покупки, которые все станут обсуждать? Мегапокупок не будет. Уверен, мы впишемся в рамки финансового фэйр-плей.
Денисов, Манолас, Ерохин, Полоз, Дриусси? Чей-то приход - правда, чей-то нет. Не стану раскрывать всех секретов.
Реально ли возвращение Денисова? Пока переговоров на эту тему не ведем».
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Какие приобретения? Какой серьезный игрок пойдет сейчас играть в ЛЕ?
И второй момент. У Зенита и без того лучший состав в РФПЛ. Если и в третий раз пролетят мимо ЛЧ, Миллеру лучше будет застрелиться...хотя, даже для этого честь нужна.
Пирсман, вот ты прикалываешься, что Спартак надо расформировать, а я тебе серьезно говорю: обделаетесь в этом сезоне, расформировывать надо Зенит. Вы очень большая финансовая нагрузка для страны.
Кстати, ты задумайся 15 млн уе =ярду рублей. Что такое 15 млн для Зенита? 4 млн(нейстойка Луческу)+ 2 млн ЗП Рязанцева+2 млн ЗП Файзулина+2 млн ЗП Юсупова. Остальные пять : Новосельцев, Цалагов, Зуйков, Кержаков... Только с тех, кто вообще не нужен Зениту, легко собрать ярд рублей.
Такими темпами, затраты на стадион скоро будут незаметны.
ахаххахахахахах
смешно за голубых
А вот футболки Аршавина и зенитовские и арсенальские шли на ура, а все почему? потому что несмотря на всю критику он был суперзвездой российского футбола.
Так что пока у нас играют такие бездари кок КокоЗюба, рассчитывать на какие то продажи, действительно нереально.. ктото придумал, что они звезды, однако никто из Европы в это не поверил...
Если Роналду завтра перейдет в Спартак вся России скупит футболки или если Месси перейдет в зенит, то тоже скупят, потому что эти игроки супер-бренд, а наши, это все равно, что г...ном обмазаться
Не приставай с глупостями!)))
Вон Мальта не даст соврать гы-гы
Не смеши людей.