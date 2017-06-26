Фурсенко: «Мегапокупок у „Зенита“ не будет»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко отметил, что этим летом питерский клуб будет действовать на трансферном рынке осторожно:

«Планируются покупки свыше 50-60 миллионов долларов? Для европейского футбола такие трансферы, как Роналду, Бэйл или Неймар, зашкаливающие за 100 миллионов, – благо. Это маркетинговый ход, при котором публика тут же начинает скупать атрибутику. Европейские гранды, продавая более 2 миллионов футболок за первый год, сразу же возвращают деньги, потраченные на звезд. У нас немножко другая история. Народ не привык каждый раз покупать футболки нового сезона в огромных количествах. Значит, должны работать другие схемы, надо извлекать максимум пользы из построенных стадионов и того, что находится вокруг них. Заниматься маркетингом на современном уровне.

Будут ли дорогостоящие покупки, которые все станут обсуждать? Мегапокупок не будет. Уверен, мы впишемся в рамки финансового фэйр-плей.

Денисов, Манолас, Ерохин, Полоз, Дриусси? Чей-то приход - правда, чей-то нет. Не стану раскрывать всех секретов.

Реально ли возвращение Денисова? Пока переговоров на эту тему не ведем».