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Орлов: «Оценю выступление сборной России на 3+»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Орлов Геннадий
Сегодня, 17:41 | Источник: gazeta.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент Российской ассоциации спортивных комментаторов Геннадий Орлов подвел итоги выступления сборной России на Кубке Конфедераций. Россиянам не удалось выйти из группы, они заняли третье место в своем квартете.

«Могу оценить выступление сборной на „3+“. „5“ поставил бы в том случае, если б смогли выйти в полуфинал, сыграв успешно, „4“ не могу дать, так как из группы пробиться не смогли, а вот „3+“ вполне подходит.

В преддверии турнира я говорил, что будет неплохо, если нам удастся победить хотя бы в одном матче - все же Россия состязалась с победителями своих региональных Кубков.

В поединке с Португалией, буду откровенен, мне не очень понравился настрой на первый тайм - было видно, что ребята испугались. А вот во встрече с Мексикой уже было лучше.

Нельзя не отметить, что по сравнению с недавними товарищескими матчами команда выглядит заметно прибавившей, у нее вырисовывается костяк, организация игры есть, тактика, на мой взгляд, вполне приемлемая. Но нужны, естественно, исполнители, индивидуальное мастерство — а это уже рейтинг нашего футбола, его нужно в клубах совершенствовать.

Поэтому не стреляйте в пианиста, он играет так, как может - думаю, ребята, которые играли на турнире, показали почти все, на что они способны».

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