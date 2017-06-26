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Газзаев: «Нам обещали: „Всех порвём!“ На деле порвали только собственные штаны»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Газзаев Валерий
Сегодня, 12:44 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Заместитель главы Комитета по физической культуре и спорту Государственной думы Валерий Газзаев не в восторге от действий и популистских лозунгов руководителей РФС:

«В очередной раз хочу повторить то, о чем часто говорил. Сейчас мы на скорую руку стараемся что-то придумать, чтобы спасти свою репутацию на домашнем чемпионате мира. Но беда в том, что подготовку к ЧМ-2018 надо было начинать еще в 2010 году, когда мы получили уникальную возможность – право провести первенство планеты. Стран, которые удостоились такой чести, всего 17 за всю историю.

Программа реформ обсуждалась на всех уровнях: в профессиональном сообществе, в Совете Федераций, в Госдуме, на пресс-конференциях, в СМИ… Но, к сожалению, Министерство спорта и Российский футбольный союз даже рассматривать эти предложения не стали. Получается, нынешним руководителям просто не нужно, чтобы российский футбол развивался и двигался вперед.

Зато перед Кубком Конфедераций нам обещали: „Мы всех порвем!“ На деле получилось, что мы порвали только собственные штаны».

Ранее Газзаев выразил мнение, что сборная России является довольно возрастной командой.

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