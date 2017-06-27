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Руководство «Динамо»: «Задача на сезон – избежать стыковых матчей»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Динамо М
Сегодня, 04:59 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный

Руководство московского «Динамо» не будет ставить амбициозных задач перед командой на сезон-2017/18. Об этом рассказал источник в совете директоров клуба:

«Место в середине турнирной таблицы станет удовлетворительным результатом для „Динамо“ в ближайшем сезоне. С учётом переходного периода в финансово-хозяйственной деятельности клуба и общества это станет оптимальным вариантом. К решению еврокубковых задач команда пока явно не готова».

Эту информацию подтвердил председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский:

«Задача не будет сверхамбициозной  нужно оказаться в диапазоне с 8 по 12 место в таблице. Это обусловлено рядом факторов. Не надо шагать слишком широко, рискуя порвать штаны и ничего не добиться. Клубу и команде нужно провести определённый подготовительный период, собрать состав. Надо адекватно оценивать, для каких целей у нас сейчас есть возможности, и ставить перед футболистами и тренерским штабом обоснованные задачи».

Напомним, сейчас бело-голубые находятся на сборе в Австрии. Во второй товарищеской встрече московский клуб сыграл вничью с местным «Ваккером» (2:2).

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