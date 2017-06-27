Нобоа: «В команде Манчини все равны»

Новичок «Зенита» Кристиан Нобоа поделился мнением о главном тренере сине-бело-голубых Роберто Манчини:

«Раньше с Манчини лично не пересекался. Но какой он тренер, конечно, знал. Такие команды возглавлял! Сейчас, начав работать под его руководством, чувствую себя замечательно. Много тактики. Ещё мне нравится, что перед нашим главным тренером все равны. В том числе, когда занимаемся „физикой“. Это очень хорошо. Для Манчини нет разницы, сколько тебе лет и какого ты уровня. Он говорит: я хочу видеть то-то. И все одинаково хорошо должны понять и выполнить его требования.

Не исключаю, что если какому-то тренеру кто-то не нравится, он разговаривает с футболистом по-другому. Для Манчини же все одинаковы. Это сразу поднимает конкуренцию. Говорю не о себе, но так ведь бывает: если человек постоянно играет, ощущает себя сильнее других, он невольно не выкладывается на тренировках на сто процентов. А когда рядом два-три конкурента и к ним тренер относится так же, как и к тебе, это очень помогает команде в целом».

Нобоа также отметил, что Манчини, как и Курбан Бердыев, является тренером-победителем.