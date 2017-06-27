Банега возвращается в «Севилью»

Полузащитник «Интера» Эвер Банега вернется в «Севилью». Эту информацию подтвердил агент футболиста.

«Банега перейдет в „Севилью“. ПСЖ уже не в гонке», — сказал агент.

30-летний игрок уже выступал за андалусийцев в период с 2014 по 2016 год. Сумма трансфера составит 9 млн евро плюс некоторый бонус.

В прошлом сезоне Банега провел 28 матчей в Серии А, забил 6 голов и сделал 7 ассистов.