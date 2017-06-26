«Вест Хэм» готов заплатить 20 млн фунтов за Жиру

«Вест Хэм» готов составить конкуренцию «Лиону» и поспорить за нападающего «Арсенала» Оливье Жиру.

Главный тренер «канониров» Арсен Венгер не хочет расставаться с Жиру, но если клуб подпишет Александра Ляказетта, то руководство клуба рассмотрит вопрос продажи француза. По слухам, «молотки» готовы выложить за игрока 20 млн фунтов и платить ему около 120 тысяч фунтов в неделю. Контракт 30-летнего Жиру рассчитан еще на 3 года.

В прошлом сезоне Оливье забил 12 голов в 29 матчах АПЛ.