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«Вест Хэм» готов заплатить 20 млн фунтов за Жиру
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Вест Хэм, Арсенал, Жиру Оливье
Вчера, 23:25 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
«Вест Хэм» готов составить конкуренцию «Лиону» и поспорить за нападающего «Арсенала» Оливье Жиру.
Главный тренер «канониров» Арсен Венгер не хочет расставаться с Жиру, но если клуб подпишет Александра Ляказетта, то руководство клуба рассмотрит вопрос продажи француза. По слухам, «молотки» готовы выложить за игрока 20 млн фунтов и платить ему около 120 тысяч фунтов в неделю. Контракт 30-летнего Жиру рассчитан еще на 3 года.
В прошлом сезоне Оливье забил 12 голов в 29 матчах АПЛ.
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