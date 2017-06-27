«Фенербахче» претендует на Миральяса

Нападающий «Эвертона» Кевин Миральяс может продолжить карьеру в Турции.

По слухам, интерес к 29-летнему бельгийцу проявляет «Фенербахче».

Сообщается, что игрок не входит в долгосрочные планы главного тренера «ирисок» Рональда Кумана, хотя в мае Миральяс продлил контракт с мерсисайдским клубом. Не исключено, что с приходом в команду ряда молодых игроков Кевин может потерять место в стартовом составе «Эвертона».