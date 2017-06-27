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«Фенербахче» претендует на Миральяса
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Фенербахче, Миральяс Кевин
Сегодня, 16:51 | Источник: Talksport.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Эвертона» Кевин Миральяс может продолжить карьеру в Турции.
По слухам, интерес к 29-летнему бельгийцу проявляет «Фенербахче».
Сообщается, что игрок не входит в долгосрочные планы главного тренера «ирисок» Рональда Кумана, хотя в мае Миральяс продлил контракт с мерсисайдским клубом. Не исключено, что с приходом в команду ряда молодых игроков Кевин может потерять место в стартовом составе «Эвертона».
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